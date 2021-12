Nuovo acquisto per il Pool Libertas Volley, formazione che milita nel campionato nazionale di serie A2 maschile. La società canturina alla chiusura del mercato di riparazione ha infatti ingaggiato lo schiacciatore Bruno Floris. Sardo, classe 2001, alto 195 centimetri, Floris può giocare sia schiacciatore che opposto, e arriva dalla Italchimici Foligno di serie B, squadra nella quale ha giocato la stagione scorsa e in questo inizio di stagione.

L’allenatore Battocchio

.“Non è stato facile trovare una figura che potesse darci un po’ di respiro tra posto 4 e posto 2 – dice coach Matteo Battocchio, nel commentare il nuovo acquisto – Con Bruno potremo guadagnare alternative e possibilità differenti. Chiaramente è un ragazzo giovane che va aiutato nel suo percorso di crescita e non possiamo chiedergli miracoli, ma sono convinto che ci potrà essere di aiuto nella seconda parte della stagione”.

Le parole del nuovo acquisto

“E’ successo tutto molto rapidamente e a sorpresa – dice lo schiacciatore sardo – ma sono molto contento. Si tratta di un gran bel regalo di Natale e non vedo l’ora di cominciare. Per me questa è una grandissima occasione di crescita. La mia intenzione è di allenarmi tantissimo in una categoria alta, dove possa imparare il più possibile. Sono contento di questa possibilità, e ovviamente sono a disposizione della squadra per qualsiasi necessità”.