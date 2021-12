Ristori alle imprese danneggiate dal cantiere per la variante della Tremezzina. La proposta di Confesercenti Como è diventata un ordine del giorno al disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Il documento, impegna il Governo a valutare l’opportunità di istituire un fondo straordinario di 30 milioni di euro a favore delle imprese danneggiate dall’avvio del cantiere per la variante della Tremezzina.

“L’opera indispensabile, attesa per anni e che porterà grandi benefici al territorio” scrive il deputato della Lega, Eugenio Zoffili, che ha presentato l’ordine del giorno.

La prima fase del cantiere avviata a fine novembre dovrebbe concludersi alla fine di marzo, I lavori hanno comportato lo stop al traffico a Colonno sulla Statale Regina, una chiusura che sta creando – come ha spiegato Confesercenti condividendo la proposta con i parlamentari comaschi – difficoltà a ristoranti, strutture ricettive, operatori dei mercati, negozi, attività commerciali, artigianali e industriali.

Zoffili: “Presentato un ordine del giorno”

Il parlamentare comasco della Lega, Eugenio Zoffili

“Accogliendo e condividendo con i colleghi parlamentari comaschi Nicola Molteni, Erica Rivolta, Ugo Parolo e Claudio Borghi la proposta di Confesercenti Como, ho provveduto – spiega Zoffili – a presentare un Ordine del Giorno al disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Un documento che impegna il Governo a valutare l’opportunità di istituire un fondo straordinario di 30 milioni di euro a favore delle imprese danneggiate dai lavori”.

Le imprese devono dimostrare di aver subito una diminuzione degli utili nel periodo compreso tra il 1° Dicembre 2021 e il 31 Marzo 2022, in confronto all’anno precedente, superiore al 30%. Viene inoltre data facoltà alle imprese stesse di presentare domanda di cassa integrazione straordinaria per i quattro mesi per i propri dipendenti. “Un aiuto – conclude il parlamentare comasco – che si rende ancora più necessario viste le nuove restrizioni per il contenimento della pandemia, che penalizzano ulteriormente le categorie in questione, e che auspico possa ottenere il favore del Governo e di tutti i gruppi parlamentari”.