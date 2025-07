Elezioni amministrative a Como, guarda al 2027 con un ruolo da protagonista la Lega che ribadisce la necessità di un rilancio per il capoluogo e per questo organizza gli Stati Generali.

Le prime manovre in vista del voto sono già partite e il centrodestra pare essere la compagine che già sembra convergere su alcuni nomi e il Carroccio è in pole position (ne parlavamo qui). La figura più quotata è quella dell’assessore regionale Alessandro Fermi anche se al momento, è bene ribadirlo, non ci sono candidature ufficiali. L’esponente di Palazzo Lombardia assieme agli altri esponenti del partito, a partire dai ministri Alessandra Locatelli e Giancarlo Giorgetti e dal sottosegretario all’Interno Nicola Molteni era sabato scorso sul palco della Festa di Lezzeno. Festa che è stata preceduta da un Direttivo straordinario durante il quale sono stati convocati gli Stati Generali che si terranno ad ottobre a Como “per essere protagonista nel capoluogo nel 2027” è stato ribadito.

“Il Direttivo provinciale – ha dichiarato il segretario provinciale Laura Santin – intende inaugurare un percorso di rilancio della città, che merita una futura amministrazione attenta alle esigenze del territorio e delle sue potenzialità.”

Locatelli e Zoffili: “Como merita il meglio”

“Con gli Stati Generali che si terranno ad ottobre vogliamo inaugurare un percorso di ascolto e progettualità, coinvolgendo associazioni, categorie economiche, giovani e famiglie”. Ha detto il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. “Como merita un’amministrazione capace di dare risposte concrete e di valorizzare le potenzialità del nostro territorio. Lavoreremo, dunque, per costruire insieme una città più sicura, più fruibile e più attenta ai bisogni reali delle persone. L’obiettivo della Lega – ha aggiunto – è tornare a una Como dove sia possibile vivere, muoversi, parcheggiare, lavorare e crescere con serenità”.

“Como dev’essere rilanciata, e la Lega sarà protagonista della sua rinascita in vista dell’appuntamento elettorale del 2027 – ha sottolineato il deputato Eugenio Zoffili – Ascolteremo la voce dei cittadini e delle associazioni e categorie della città, raccoglieremo le istanze del territorio e formuleremo proposte affinché la prossima Amministrazione comunale possa rispondere appieno alle necessità dei comaschi su temi che vanno dal turismo al sociale, dal commercio alla sicurezza, dalla cultura allo sport. Como merita il meglio: un Sindaco da Serie A, uno stadio da Serie A, una giunta da Serie A, e come Lega ci faremo parte attiva del cambiamento, a partire da questo importante appuntamento con gli Stati Generali”.