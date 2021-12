Potrebbe riaprire sabato 15 gennaio, al più tardi giovedì 20, il Casinò di Campione d’Italia. Lo comunica il sindaco Roberto Canesi, che nelle scorse ore ha concordato con gli amministratori, i commissari e il Tribunale, di posticipare la riapertura. La ripresa dell’attività era inizialmente prevista per fine mese con in programma già per la notte di San Silvestro un grande evento inaugurale.

Contagi e quarantene

La decisione di rinviare l’attesa ripresa dell’attività del Casinò di Campione è stata determinata dalla netta crescita dei contagi Covid registrata anche in Svizzera. Diversi casi positivi sono stati segnalati anche tra i 174 dipendenti della struttura, mentre altri addetti sono costretti a casa in quarantena. “Abbiamo privilegiato la salute delle persone, dipendenti e clienti, a un mero impegno di scadenze”, sottolinea il primo cittadino dell’enclave italiana.

Termine ultimo per l’inaugurazione della casa da gioco: fine mese

Ora la previsione è di riaprire il Casinò di Campione tra una ventina di giorni. “Secondo quanto emerso, sembrerebbe che la variante Omicron così come si diffonde velocemente, altrettanto rapidamente decresce. Questo ci fa pensare di poter ipotizzare la riapertura tra il 15 ed il 20 gennaio, superato il picco pandemico, anche se il termine ultimo è fissato alla fine del mese”, conclude Canesi.