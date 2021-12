In arrivo una serie di interventi alle scuole comasche. Su proposta dell’assessorato ai lavori pubblici, la giunta comunale ha approvato un pacchetto di lavori da circa 842 mila euro.



Si tratta di progetti esecutivi (realizzati nell’ambito di un accordo quadro) e che potranno essere realizzati già a partire dal prossimo mese se non d’intralcio alle attività didattiche. “Alla scuola Corridoni in via Sinigaglia” fa sapere il Comune “verrà rifatto il manto di copertura e saranno messe in sicurezza le facciate. Per la scuola Foscolo di via Borgovico è previsto il rifacimento della copertura insieme alla tinteggiatura interna. La copertura sarà rifatta anche all’asilo nido di via Italia Libera, dove in aggiunta verrà sostituito il tappeto in gomma anti trauma nell’area esterna. Infine, sarà sostituito il cancello carraio con relativo impianto elettrico alla scuola Venini di via Fiume”.