Oltre 110mila articoli pirotecnici sequestrati dai finanzieri di Como e delle compagnie di Olgiate Comasco e Erba nei confronti di 4 esercizi commerciali gestiti da cittadini di nazionalità italiana e cinese.

In particolare, le Fiamme Gialle lariane, nel corso delle verifiche, hanno rilevato numerose irregolarità per quanto riguarda lo stoccaggio dei “giochi” pirotecnici, che – da quanto si apprende – erano stipati in prossimità di prodotti altamente infiammabili nonché nelle vicinanze di potenziali inneschi e, in alcuni casi, in quantitativi superiori a quelli stabiliti dalla normativa.



Sono state, inoltre, riscontrate, grazie al supporto tecnico dei Vigili del Fuoco di Como, gravi violazioni riguardanti l’omessa adozione delle misure relative alla prevenzione incendi, in locali in cui c’è la presenza di clienti, attratti, principalmente, dagli articoli natalizi.



Sequestrate varie tipologie di prodotti quali petardi, magnum, mini ciccioli, bengala, e fontana molotov. In totale si tratta di 110mila articoli per un peso complessivo di mezza tonnellata.













I finanzieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria i quattro titolari degli esercizi controllati, per il reato di commercio abusivo di materiale esplodente e, in un caso, anche per violazioni concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro.