L’assessorato al Turismo del Comune di Como in collaborazione con Teatro in Mostra organizza al Teatro nuovo di Rebbio (via Lissi 9, Como) la rassegna TE.CI.CO. Teatro Civile Como, dedicata al teatro d’impegno civile.

Dopo “Barbablù 2.0 – I panni sporchi si lavano in famiglia”, il prossimo appuntamento sarà sabato 15 gennaio alle ore 21 con lo spettacolo “Like”, drammaturgia di Magdalena Barile, regia di Filippo Renda, con Laura Negretti, Alessandro Quattro, Silvia Ripamonti. Ingresso libero senza obbligo di prenotazione, green pass e mascherina obbligatori.



Lo spettacolo racconto della vita di una donna qualunque in una città qualunque. Una vita e una città belle, solari e allegre, in un mondo apparentemente gioioso dove tutti si sorridono e si vogliono bene. Una iper-realtà fatta di colori saturi e sorrisi smaglianti. Una “wonderland” sottomessa a un potente social-media, pervasivo e invasivo, a cui tutti sono costretti a essere iscritti. Il fatto è che i punteggi, cioè i “like”, sono sempre visibili.