Proroga all’utilizzo delle aree di parcheggio per posizionare tavolini e sedie per i bar e i ristoranti che non hanno aree esterne di pertinenza.

La giunta del Comune di Como ha deliberato la possibilità di utilizzare gli stalli di sosta gialli e blu (fino a un massimo di tre per attività). Dall’1 gennaio al 31 marzo 2022. L’occupazione del suolo pubblico sarà gratuita se il parlamento approverà la finanziaria con il testo licenziato dalla commissione Bilancio. I ristoratori interessati possono farne richiesta sul portale Impresa in un giorno (impresainungiorno.gov.it).

L’assessore: “Decisione per sostenere queste attività”

«Abbiamo deciso di rinnovare la possibilità per gli esercenti di avere a disposizione delle aree esterne – spiega l’assessore al Commercio, Marco Butti – in modo da sostenere queste attività nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie. Sappiamo tutti quanto il settore della ristorazione abbia particolarmente sofferto a causa delle limitazioni imposte per contrastare la pandemia. L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nell’individuare soluzioni che possano aiutare le attività economiche della città».