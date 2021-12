Giardini pubblici di via Vittorio Emanuele a Como, oggi la giunta di Palazzo Cernezzi ha approvato all’unanimità il progetto di fattibilità tecnica ed economica che porterà al restyling dello spazio giochi del centro. L’investimento complessivo è di 150mila euro. Termine lavori tra un anno.

Il progettista è l’architetto comasco Stefania Cagia, che fa parte del consiglio dell’Ordine di Como ed è nota per diversi lavori anche in città. “La sua idea parte dal luogo un giardino segreto a servizio della Basilica di San Fedele – spiega l’assessore ai Parchi Giardini, Paolo Annoni – Il tema del parchetto sarà così green, con la storia di Jack e la pianta di fagioli. Un seme piantato nel parchetto e che dà vita a una grande pianta di fagioli disegnata sulla pavimentazione antitrauma”.

Il nuovo volto dei giardini

Saranno tre distinte aree, una adatta ai più piccoli con giochi gommosi in un luogo chiuso e più protetto, adatto ai bimbi più piccoli fino a 2-3 anni. Un altro ramo condurrà invece a una casetta multigioco, il terzo fino all’altalena e a degli spinner rotanti.

I tempi

Oggi delibera per fattibilità tecnica economica, entro metà gennaio il progetto definitivo, poi in aprile approvazione della Soprintendenza e progetto esecutivo, da approvare entro fine maggio, validazione ai primi di giugno per la gara, un paio di mesi abbondanti per la gara, firma del contratto per i lavori a fine agosto e primi bimbi che percorrono la pianta di fagioli entro la fine del 2022.

Intervento anche in via El Alamein

Insieme con via Vittorio Emanuele è previsto un intervento anche nel parchetto di via El Alamein. Verranno posizionati insieme con una nuova torre gioco con scivolo e altro.