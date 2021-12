Al punto tamponi di via Napoleona anche questa mattina si sono formate lunghe code di macchina. Le richieste dei test anti Covid sono ancora alte e a Como, il traffico è di nuovo in tilt. Ma non è solo la viabilità a risentire della corsa al tampone che va avanti da ormai oltre una settimana. Nonostante la Regione abbia attivato la task force, la situazione non sembra migliorare e gli infermieri lavorano senza sosta per far fronte alle tante prenotazioni.



Ricordiamo che il servizio dei tamponi a pagamento offerto da Asst Lariana da oggi è eseguito esclusivamente previa prenotazione con l’app “Zero Coda“.

In via prioritaria è garantita l’esecuzione dei tamponi prenotati per gli aspetti di sanità pubblica (sintomatici, fine quarantena, contatti…) e sono gratuiti. Saranno poi eseguiti al massimo 72 tamponi a pagamento al Punto Tamponi in via Napoleona e 24 al Punto Tamponi all’ospedale di Menaggio. Il pagamento (di 70 euro) dovrà essere obbligatoriamente effettuato con Bancomat o Carta di credito perché non saranno ammessi pagamenti in contante.