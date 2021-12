Tutti i 12 posti della Terapia intensiva del Sant’Anna sono occupati. La Direzione Generale Welfare della Regione ha comunicato oggi l’attivazione di nuovi posti letto di Terapia intensiva destinati ai pazienti Covid in Lombardia. Per l’azienda socio sanitaria territoriale sono a disposizione complessivamente 12 postazioni, attualmente tutte utilizzate.

Nello specifico, a livello regionale, si sommano ulteriori 78 unità in aggiunta alle attuali 185, per un totale di 263 posti letto. Il provvedimento si è reso necessario a causa dell’aumento delle richieste negli ultimi giorni.

Il totale dei letti messi a disposizione a San Fermo è ad oggi occupato. In tutto nel presidio di via Ravona ci sono 80 pazienti ricoverati (di cui 12 appunto in rianimazione); a questi 80 si aggiungono 4 pazienti in attesa al Pronto soccorso del Sant’Anna e 2 nel reparto di emergenza-urgenza di Cantù.

Qualora si arrivasse alla saturazione di questi ulteriori posti letto, la Direzione Generale Welfare ha previsto la possibilità di attivare 3 moduli, ciascuno da 15 posti letto di terapie intensive, nella struttura temporanea allestita presso Fiera Milano City.

I dati di oggi in Lombardia