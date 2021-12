Sono 32.696 i nuovi casi Covid in Lombardia, 1.341 nel Comasco. Sale ancora il tasso di positività che raggiunge quota 15,5% a fronte di 209.685 tamponi effettuati. Negli ospedali -comunica la Regione – diminuiscono di 2 pazienti i ricoverati nelle terapie intensive, che oggi sono complessivamente 191, mentre sono ancora in crescita i pazienti in reparto con 133 ulteriori ricoveri, i pazienti complessivi sono 1.831. Salgono anche le vittime del virus , che in Lombardia registrano 28 decessi nelle ultime 24 ore. I nuovi casi Covid in regione dunque anche oggi continuano a risalire così come il tasso di positività. Riguardo ai nuovi casi segnalati nelle province, quella di Milano raggiunge in un solo giorno i 13.650 nuovi positivi.

I nuovi casi Covid da Milano a Sondrio

Milano: 13.650 (di cui 5.152 a Milano città); Monza e Brianza: 3.388; Brescia: 2.757; Varese: 2.553; Bergamo: 2.466; Pavia: 1.807; Como: 1.341; Lodi: 1.052; Cremona: 891; Lecco: 814; Mantova: 708; Sondrio: 314.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 209.685, totale complessivo: 24.480.765

– i nuovi casi positivi: 32.696

– in terapia intensiva: 191 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.831 (+133)

– i decessi, totale complessivo: 35.008 (+28)