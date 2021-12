Ai giardini pubblici di Albate è tornata l’altalena a cestone. Non è stata riconsegnata da chi l’ha rubata ma l’ha ricomprata il Comune di Como. Non è arrivata per Natale ma è comunque arrivata in tempo per le il periodi di festa. “Lasciatemi ringraziare di cuore chi si era offerto subito di acquistarla a proprie spese – scrive l’assessore ai Parchi e giardini di Palazzo Cernezzi, Paolo Annoni – Lui non vuole che si dica il suo nome e l’associazione che rappresenta, ma il suo gesto mi ha dato fiducia”.

L’altalena dei giardini di Albate era stata rubata un mese fa ne parlavamo qui.

Il Comune aveva stimato il danno in 1500 euro. “Si tratta di uno degli ultimi interventi effettuati ai giardini di Albate – aveva detto Annoni – Sono atti deprecabili ai danni dei bambini, la popolazione più fragile. Spero che chi ha effettuato il furto ci ripensi e riporti subito l’altalena al suo posto. E sono convinto che il quartiere di Albate reagirà a questo brutto gesto”. E una risposta in termini di solidarietà è arrivata poi però è stata l’amministrazione a riacquistarla.