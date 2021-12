Il Teatro Sociale di Como durante le feste apre le porte a comaschi e turisti. La prima visita guidata dell’anno è in programma domenica 2 gennaio alle ore 15.00.

Sarà possibile visitare il teatro, il dietro le quinte, scoprire la storia di una delle sale più antiche e prestigiose del Nord Italia e quei luoghi solitamente inaccessibili agli spettatori.

Non è necessaria la prenotazione, ci si potrà presentare direttamente il giorno stesso dalle ore 14.30 al Teatro Sociale di Como, fino ad esaurimento posti. Costo 5 euro a persona.

Per informazioni è possibile consultare il sito del Teatro Sociale di Como.

Il 6 gennaio alle ore 15.00 ad accompagnare il pubblico nella visita guidata ci sarà la Befana, che porterà ai piccoli una dolce sorpresa.

I biglietti d’ingresso sono già in vendita online e in biglietteria, fino ad esaurimento posti. (In questo caso i posti sono limitati).