Como è la nona provincia con la più alta incidenza di casi Covid ogni 100mila abitanti.

E’ quanto emerge dal nuovo monitoraggio della fondazione Gimbe, che indica come 45 province abbiano un’incidenza superiore ai 500 casi su 100mila abitanti.

In questo gruppo, in testa si trova Milano con 1.243 casi, al nono posto Como, dove l’incidenza ha toccato 817 casi su 100mila abitanti. Nello stesso gruppo si leggono numerose province lombarde, a riprova di come la Lombardia ora sia tra le regioni in maggiore difficoltà.

L’incidenza è stata calcolata nella settimana dal 22 al 28 dicembre. Tutte le regioni peggiorano, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano.

Parte del problema è riconducibile ai falsi negativi. “Il sistema di test è già in tilt – spiegano gli esperti della Fondazione Gimbe – ci sono troppi falsi negativi nei tamponi antigenici e con l’emersione di un numero enorme di casi si rischia un lockdown di fatto, indipendentemente dalla modifica delle regole sulla quarantena”.