I vigili del fuoco di Como sono intervenuti questa mattina alle 8.25 per un incendio a Cucciago, in via Leopardi, dove era stato segnalato un tetto in fiamme.

I pompieri sono entrati nella villetta ma non hanno solamente spento l’incendio, che aveva intaccato arredi e cucina. Hanno anche soccorso un uomo, a terra in bagno privo di sensi. L’hanno portato all’esterno, dove i medici del 118 hanno praticato le manovre di rianimazione. L’uomo è stato portato in elicottero in ospedale.