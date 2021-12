Picco di contagi in provincia di Como sono 2.034 i nuovi casi Covid, ieri erano 1.341. L’ultimo aggiornamento sul contagio diffuso dalla Regione Lombardia registra a fronte di 229.059 tamponi effettuati, 39.152 i nuovi contagi in Lombardia. Il tasso di positività sale ancora e dal 15,5% raggiunto ieri, tocca il 17%.

Aumentano decessi e terapie intensive, stabili i pazienti in reparto

Il bollettino quotidiano sui nuovi casi Covid diffuso dalla Regione registra ancora anche un incremento dei decessi, 36 nelle ultime 24 ore, 35.044 le vittime del virus dall’inizio della pandemia. Superano i 2.000 i ricoverati negli ospedali: dove sono 204, 13 in più rispetto a ieri, i malati in terapia intensiva. Nei reparti invece non sono stati segnalati nuovi ingressi, il numero dei pazienti resta dunque stabile a 1.831.

A Como 2.034 nuovi casi Covid, l’elenco delle altre province

Milano: 15.287 di cui 5.862 a Milano città;

Bergamo: 3.116;

Brescia: 3.663;

Como: 2.034;

Cremona: 1.085;

Lecco: 1.012;

Lodi: 1.262;

Mantova: 822;

Monza e Brianza: 4.112;

Pavia: 2.107;

Sondrio: 438;

Varese: 2.930.

I dati di oggi

– tamponi effettuati: 229.059, totale complessivo: 24.709.824

– i nuovi casi positivi: 39.152

– in terapia intensiva: 204 (+13)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.831 (=)

– i decessi, totale complessivo: 35.044 (+36)

