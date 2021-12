Nuovi casi Covid in Canton Ticino sono 1.642 i positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Un decesso è stato segnalato a causa del virus, che porta così il bilancio complessivo delle vittime a 1.045 da inizio pandemia. In ospedale si trovano ricoverate 17 persone in terapia intensiva, 135 in reparto. Sul fronte della vaccinazione nel cantone di lingua italiana sono 585.777 le dosi somministrate in totale. La percentuale di persone con vaccinazione completa sale al 70,5%.

Nuovi casi Covid in Canton Ticino e raccomandazioni a Capodanno

Nel cantone di lingua italiana l’impennata dei contagi registrata nelle ultime settimane ha portato le autorità cantonali ed emettere una serie di raccomandazioni in vista del Capodanno, prima fra tutte quella di ridurre al minimo le visite e i contatti. Come spiegato dalle autorità federali (qui sintetizzato) preoccupa la rapida diffusione della variante Omicron.

Un passaggio del testo sulle raccomandazioni: “Al momento il Consiglio di Stato tiene a ribadire alla popolazione l’importanza di ridurre al minimo il numero e la frequenza dei contatti sociali, in particolare in vista delle imminenti feste di Capodanno. In caso di incontri privati è importante rispettare le disposizioni in vigore e le misure di protezione personale”.

La tabella con i nuovi casi Covid in Canton Ticino e tutti i dati.