A2A e Acsm Agam, con altre società dalle stesse controllate, hanno siglato un accordo preliminare per la vendita di alcuni asset ritenuti non strategici per i venditori. L’accordo firmato con il Consorzio formato da Ascopiave, ACEA e Iren aggiudicatario della gara relativa alla cessione di concessioni nell’ambito del servizio di distribuzione del gas naturale.



“Per Acsm Agam tale cessione – si legge nel comunicato diffuso in serata – è coerente con le linee strategiche del Gruppo, consentendo il rafforzamento nei propri territori di riferimento. Gli asset ceduti, ritenuti non strategici, riguardano la partecipazione detenuta dalla Capogruppo in Serenissima Gas e il ramo d’azienda relativo alla concessione gas di Mogliano Veneto, detenuto dalla società controllata Lereti”.



La conclusione dell’operazione è prevista per il primo semestre del 2022.