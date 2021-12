L’emergenza Covid ancora nel vivo con i contagi in rapida crescita e l’appello ai non vaccinati. Ma anche la solidarietà e la capacità di aiuto e di ascolto della comunità comasca. C’è tutto questo nell’omelia del vescovo, monsignor Oscar Cantoni, nel solenne pontificale e canto del Te Deum oggi in Duomo davanti alle autorità cittadine e a molti fedeli.

“La pandemia, purtroppo, non è finita: essa continua a mietere vittime e a generare un clima di inquietudine, in un orizzonte pieno di incertezza e di paura” ha esordito monsignor Oscar Cantoni, vescovo di Como. “La pandemia ci obbliga a rivalutare ciò che veramente conta e a vivere in un modo diverso” ha aggiunto.

Monsignor Cantoni ha poi ringraziato tutte le persone in prima linea nell’emergenza. Dal personale sanitario alle forze dell’ordine, dalla macchina del volontariato alle comunità religiose. Ha sottolineato le tante ferite che devono essere colmate e il sentirsi vulnerabili ma anche la forza nel sentirsi parte di una comunità in cui il sostegno reciproco è fondamentale. Pur in un tempo in cui le parole più diffuse sono “isolamento” e “distanza”.

Poi il vescovo ha rivolto un appello ai non vaccinati.

“Pur nel rispetto delle scelte di una minoranza di scettici, diffidenti del vaccino, ma tenendo conto che siamo responsabili gli uni degli altri, è auspicabile che giungano a comprendere che l’astensione dal vaccino finisce col gravare sulla salute delle altre persone, sul lavoro di molti, già pesante di suo, con conseguenze, non solo economiche, non indifferenti! Non ci sono atti individuali senza conseguenze sociali”. Ha aggiunto il vescovo.

In questa giornata, al termine di un anno civile, la Chiesa si rivolge al Signore con la celebrazione dell’Eucarestia e con il canto del Te Deum per rendergli grazie, lodarlo, domandare perdono e invocarne la benedizione.

Domani in Duomo

Domani alle 17 sempre in Cattedrale il vescovo presiederà la Santa Messa Pontificale, preghiera per la pace e affidamento della Città e della Diocesi alla Madre di Dio. Il 1° gennaio si celebra anche la 55esiam Giornata mondiale della Pace.