E’ stato trovato alla guida senza patente poi ha aggredito gli agenti. Denunciato e verbale da 15mila euro.

I fatti: l’auto era ferma sulla corsia di ingresso dell’area di servizio dell’autostrada A9. A bordo un uomo e una donna che stavano discutendo animatamente. La polizia stradale ha notato la vettura in una posizione pericolosa e la ha affiancata. Gli agenti hanno chiesto al conducente – un 36 enne albanese – di spostarsi e di esibire i documenti. L’uomo non aveva la patente e ha iniziato a dare in escandescenze. Tanto che è stato necessario l’intervento di altre due volanti.

Visto che la situazione stava peggiorando è stato accompagnato in questura per l’identificazione e una volta arrivato negli uffici di viale Roosevelt ha aggredito un agente e insultato i colleghi. Probabilmente aveva esagerato con l’alcol ma non ha voluto sottoporsi all’etilometro. Alla fine è stato denunciato per violenza, minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, per essersi rifiutato di eseguire l’alcol test e per non aver fornito le proprie generalità.

L’auto è risultata intestata alla donna che era con lui che durante i controlli è stata più collaborativa. La guida senza patente è costata cara al 36enne sorpreso per lo più – in base a quanto ricostruito – alla guida dopo che aveva bevuto un bicchiere di troppo.

Il totale delle sanzioni ammonta a 15mila euro che scende a 3.570 euro se pagherà entro 5 giorni.

I fatti risalgono a questa notte. L’auto è stata avvistata poco dopo la mezzanotte e mezza. Agenti impegnati fino alle 6 di questa mattina.