Il 2021 si chiude con un record di contagi in Lombardia. Oggi sul territorio regionale sono stati scoperti 41.458 nuovi casi di Covid, il 18% dei 229.055 tamponi processati.

Aumentano tutti i parametri legati al contagio. Sono 17 i pazienti in più nelle terapie intensive (221 in totale) e 28 nei reparti (1.859 in totale). I nuovi decessi legati al Covid sono 37 (35.081 in Lombardia dall’inizio della pandemia).

I casi per provincia: 15.769 a Milano, 3.429 a Bergamo, 3.504 a Brescia, 2.363 a Como, 1.194 a Cremona, 1.172 a Lecco, 1.220 a Lodi, 1.128 a Mantova, 4.568 a Monza e Brianza, 2.152 a Pavia, 560 a Sondrio e 3.209 a Varese.