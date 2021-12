“Siamo noi che dobbiamo decidere come sarà il nuovo anno quindi dipende anche un po’ da noi dai”. Facile a dirsi, un po’ più difficile a farsi. Soprattutto di questi tempi. Dopo un altro anno all’insegna del Covid, anche l’umore delle persone è a rischio. “Si cucina ma non si festeggia”. E’ invece questo il piano che molti si prospettano per la serata. Dato l’aumento dei contagi, e gli eventi cancellati un po’ in tutta Italia (primi fra tutti i fuochi d’artificio) resta poco altro da fare fuori in città.

Lo scenario è quasi ovunque lo stesso. Piani annullati. Cenoni diventati sempre più piccoli ritrovi. Aspettative ridotte. Anche il 31 dicembre 2021, secondo le parole dei comaschi, sembra sempre più un giorno come un altro. E per questo motivo, Capodanno per molti sarà (come lo scorso) intimo e magari sobrio. Nel primo giorno del 2021 però, a non mancare sarà la speranza che il prossimo anno sia diverso da quello precedente.

Per intanto, le persone si distraggono con il cibo (meglio se della trazione) che da sempre è un toccasana naturale per il buon umore. Sulle tavole: lenticchie, abbacchio e antipasti di pesce sono la sicurezza che consola dopo mesi di incertezza. E per il brindisi, le bollicine sono un must.