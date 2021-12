Il Comune di Como sostiene con contributi economici gli interventi a favore delle persone disabili con con importanti limitazioni della capacità funzionale. I casi interessati da quest’iniziativa sono quelli per cui le disabilità sono tali da compromettere la loro autonomia personale nelle attività quotidiane, di relazione e sociali. È possibile richiedere i fondi per gli interventi a sostegno alla vita indipendente e per l’assistenza domiciliare indiretta.

La misura è rivolta alle persone disabili residenti nel comune di Como, di età compresa fra i 18 e i 64 anni e in possesso della certificazione di gravità. Possono presentare istanza di contributo inoltre i disabili gravi che hanno trovato soluzioni organizzative innovative e sperimentato nuovi modelli di intervento, tali da garantire loro la tutela e l’integrazione nel territorio in mancanza di un sostegno familiare. Infine, possono chiedere il contributo le persone di età compresa fra i 15 e i 64 anni nelle condizioni già indicate che richiedano interventi di assistenza domiciliare specifici all’interno di un progetto globale.

Le domande possono essere presentate fino all’11 febbraio 2022.