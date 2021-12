Nella sola città di Como, sono oltre diciassettemila i cittadini non vaccinati, che non hanno cioè ricevuto nemmeno una dose di vaccino.

Il dato emerge dalle statistiche consultabili sul sito della Regione Lombardia. Per la precisione, i non vaccinati di Como sono 17.289: non si tratta ovviamente solamente di cittadini no vax, ossia che rifiutano la vaccinazione. In questo numero sono comprese infatti anche le persone fragili che, alla luce di una delicata e specifica situazione sanitaria, non possono essere vaccinati. E proprio per tutelare queste persone – spiegano i medici da tempo – è necessario che la vaccinazione copra il più ampio numero di cittadini possibile.

Diciassettemila cittadini non vaccinati su circa 85mila (la popolazione di Como) è quasi un quarto. Un numero non trascurabile. Sono invece oltre 65mila i cittadini che hanno ricevuto due dosi, e 32.630 quelli che si sono sottoposti al booster.

Proprio per quanto riguarda la terza dose, in provincia di Como (tabella sotto) i numeri sono incoraggianti: il 35,35% dei cittadini ha ricevuto l’iniezione addizionale. Un dato che colloca la provincia di Como al terzo posto regionale. Meglio vanno solamente Lecco e Varese.