Nuovi casi Covid in Canton Ticino: secondo l’ultimo bollettino sul contagio diffuso dall’Ufficio del medico cantonale, i nuovi positivi sono 1.634. Il dato risulta in leggero calo rispetto a quanto comunicato ieri dalle autorità cantonali (i dati del 30 dicembre), quando erano 1.642. Scendono anche i pazienti in reparto, oggi sono 131 complessivamente, 4 in meno rispetto al giorno precedente. Un ricoverato in meno invece in terapia intensiva porta il numero totale a 16. Sul fronte dei decessi, sono due le vittime del virus registrate nelle ultime 24 ore.

Riguardo ai numeri della campagna vaccinale, restano sostanzialmente invariati i dati registrati negli ultimi giorni.

Nuovi casi Covid e tamponi

Per far fronte ai nuovi casi Covid e al rapido aumento dei contagi e alla conseguente necessità di continuare a testare velocemente la popolazione anche nel fine settimana, il Cantone ha provveduto a potenziare l’offerta di test. Alle persone con sintomi viene raccomandato di mettersi in auto-isolamento e prenotare subito un test PCR. Nel fine settimana dell’1 e 2 gennaio 2022, saranno inoltre disponibili anche una serie di farmacie sparse sul territorio cantonale. Venerdì 31 dicembre dalle 13.30 alle 17.00, le persone che non presentano sintomi, ma che desiderano comunque effettuare un test rapido potranno farlo anche al Centro cantonale di Giubiasco (Mercato coperto). È possibile prenotare un appuntamento tramite una piattaforma online oppure presentarsi senza appuntamento (“walk-in”), tenendo in considerazione possibili tempi d’attesa.

Ulteriori informazioni: https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=199229&cHash=cb8564d612d52da390173d6a8892d5fc