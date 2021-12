La novità riguarda la fine della quarantena per i contatti stretti, in questo caso il tampone va effettuato in farmacia per tutto il resto occorre fare chiarezza.

Impennata di contagi nel Comasco e con i nuovi positivi si allarga anche la cerchia dei contatti. Sono giorni di caos, di code infinite ai punti tampone e i cittadini non sanno a chi rivolgersi. C’è chi positivo dopo un test antigenico attende di essere convocato per un molecolare, chi a fine quarantena ancora non sa quando potrà sottoporsi al test che attesti la guarigione. Persone che aspettano il documento anche per poter tornare a lavoro.

In un clima di grande confusione, in cui si sono inserite anche le ultime direttive del governo, è opportuno fissare dei punti fermi. Ci prova l’Asst Lariana che ha diffuso un vademecum sulla base delle indicazioni di Regione Lombardia per l’accesso ai punti tampone. Quelli presenti in provincia e gestiti dall’azienda socio sanitaria territoriale sono a Como in via Napoleona, a Cantù in via Martiri di Nassirya; a Menaggio, all’interno del parco dell’ospedale e ad Olgiate Comasco nella piazza del Mercato (solo il martedì dalle 14.00 alle 15.30). In tutte le sedi il test viene eseguito dal personale in modalità drive-through e pertanto è obbligatorio presentarsi in auto.

Chi può accedere e come

Sintomatici

con prenotazione di ATS o con prenotazione o ricetta del Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, Medico Continuità Assistenziale

Le persone a fine isolamento (in questo caso per il tampone di guarigione)

Sempre con prenotazione di ATS o del Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, Medico Continuità Assistenziale. Oppure con il provvedimento di isolamento inviato da ATS.

Ai punti tampone possono recarsi le persone di rientro dall’estero

Si possono presentare con prenotazione di ATS o con il provvedimento di disposizione di quarantena rilasciata da ATS.

Fine quarantena per i contatti stretti

Un altro capitolo riguarda invece la fine della quarantena per i contatti stretti: in questo caso il tampone va effettuato in farmacia.