Il mondo della vela dice addio ad uno dei suoi grandi protagonisti. E’ morto stamattina Meco Lillia, avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 16 gennaio. Nome noto in tutto il mondo per lo storico cantiere di Musso dal quale sono uscite barche celebri come la Star.

I funerali si svolgeranno domenica 2 gennaio alle ore 15 a Musso nella chiesa di San Biagio. Lillia lascia la moglie tre figli.