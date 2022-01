Il Teatro Sociale ha ospitato il tradizionale Concerto di Capodanno della Famiglia Comasca. Sul palco la Banda Baradello, punto di riferimento a livello musicale del territorio, con il maestro Edoardo Piazzoli e quaranta musicisti professionisti e non.

Un’occasione per tracciare un bilancio delle ultime attività e per presentare i prossimi progetti. “Il concerto è stato davvero un successo e siamo riusciti a organizzarlo in sicurezza, grazie anche alla fiducia e alla collaborazione di tutti i partecipanti – sottolinea Daniele Roncoroni, presidente della Famiglia Comasca – La Banda Baradello con il nuovo maestro si è ulteriormente qualificata e anche il nuovo presentatore Luigi Marelli ha fatto al meglio la sua parte e ha aggiunto un tocco di simpatia, anche con il dialetto”.

Le parole del presidente

“Il bilancio dell’anno appena concluso è stato positivo nonostante il momento difficile per tutti – aggiunge Roncoroni – Abbiamo presentato il nuovo taccuino, dedicato alla famiglia Gramatica. A breve partiremo con altre attività. Abbiamo tantissima energia da sprigionare e vogliamo continuare con le nostre manifestazioni, non solo con il dialetto ma anche nel settore culturale in generale e dei restauri di opere che a Como hanno bisogno di piccole e grandi manutenzioni”. “Il concerto – conclude Roncoroni – è stato un momento emozionante e siamo soddisfatti del successo dell’iniziativa”.