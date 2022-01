Covid e tamponi, un’altra mattinata da incubo: code, attese e viabilità in tilt. Puntuale, come si sta verificando ormai da giorni, anche questa mattina al punto tamponi di via Napoleona si sono formate lunghe code di macchine.

Le richieste dei test anti Covid, aumentate durante le festività natalizie, sono ancora alte a Como. A risentirne la viabilità ordinaria, con lunghe code di auto che si sono formate lungo via Napoleona.

Nei giorni scorsi per venire incontro all’elevata richiesta di tamponi è intervenuta la Regione che ha attivato una task force. La situazione, però, non sembra migliorare con i sanitari che lavorano senza sosta per far fronte alle tante prenotazioni.

Servizio tamponi a pagamento

Resta attivo il servizio dei tamponi a pagamento offerto da Asst Lariana eseguito esclusivamente previa prenotazione con l’app “Zero Coda“.

In via prioritaria è garantita l’esecuzione dei tamponi prenotati per gli aspetti di sanità pubblica (sintomatici, fine quarantena, contatti…) e sono gratuiti. Saranno eseguiti al massimo 72 test a pagamento al Punto Tamponi in via Napoleona e 24 al Punto Tamponi all’ospedale di Menaggio. Il pagamento (di 70 euro) dovrà essere obbligatoriamente effettuato con Bancomat o Carta di credito perché non saranno ammessi pagamenti in contante.