Covid in Canton Ticino. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio del medico cantonale, i positivi nel territorio che confina con la provincia dio Como oggi sono di nuovo oltre mille. I casi nelle ultime 24 ore salgono infatti a 1.354, ieri erano 798.

Nei reparti ordinari, sono ricoverati 160 pazienti, mentre in terapia intensiva i letti occupati sono 16. Le vittime oggi sono due, un numero che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a 1.053.

Tra le persone contagiate dal Covid in Canton Ticino, anche il presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli. Dopo la comparsa di alcuni sintomi Bertoli si è sottoposto a un test, che è risultato positivo. Lo stato di salute del Presidente del Governo – spiega il sito istituzionale del Cantone – è al momento buono: questo gli permetterà di svolgere regolarmente la sua attività professionale, lavorando dal proprio domicilio.

Il Consiglio di Stato negli ultimi giorni ha tenuto a ribadire alla popolazione l’importanza di ridurre al minimo il numero e la frequenza dei contatti sociali in occasione delle festività. In caso di incontri privati è importante rispettare le disposizioni in vigore e le misure di protezione personale, ha sottolineato sul suo sito.

QUI il sito ufficiale istituzionale del Canton Ticino