Nell’ambito della mostra Manlio Rho. Sintesi dell’astratto. La pittura di Manlio Rho e il suo archivio si terranno due visite guidate il 15 gennaio alle 16 e il 30 gennaio alle 11 e un laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni “Manlio, acrobata di forme e colori” il 22 gennaio alle 11.

La mostra, curata da Elena Di Raddo in collaborazione con Archivio Manlio Rho e con l’allestimento dell’architetto Paolo Brambilla, nasce in occasione del 120 anni dalla nascita dell’artista, si concentra sul patrimonio dell’Archivio Rho e indaga le peculiarità della pittura astratta di Manlio Rho.

L’esposizione fa anche emergere il “metodo” attraverso il quale giunge a definire l’equilibrio del colore e delle forme presenti nelle sue composizioni. Un metodo basato non solo sulla regola geometrica, ma anche sullo studio dei capolavori del passato, quindi della storia dell’arte, delle ricerche dell’Astrattismo europeo e delle arti applicate, in primo luogo il disegno per la moda.

Oltre ai dipinti, la mostra espone schizzi, lucidi e varianti delle opere su tela, così come gli studi sul colore che fanno tesoro della documentazione inedita del progetto realizzato per conto dell’Ente Moda di Torino, rielaborazione e sintesi dei colori usati dagli artisti nelle varie epoche. Una sala, inoltre, propone la ricostruzione dello studio di Manlio Rho attraverso oggetti e documenti, presenti nel suo archivio, e i mobili disegnati da lui stesso: su quegli scaffali e librerie sono esposti libri, fotografie e riviste nazionali e internazionali che mostrano la varietà delle fonti del suo lavoro e l’attrattività che questo luogo aveva per gli amici e per i compagni del suo percorso artistico.