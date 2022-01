Lutto nell’hockey su ghiaccio per la la scomparsa di Tom Milani. La notizia è stata data dalla Federazione ghiaccio. Nato nel 1954 in Canada e poi naturalizzato italiano, Tom Milani nella sua lunga carriera ha militato anche nell’Hockey Como, nella stagione 1984-1985. Oltre che con la formazione lariana, Milani giocò con Varese, Fiemme, Merzano, Bolzano, Asiago e Brunico. In particolare a Merano e Varese vinse lo scudetto.

A partire dal 1981 Tom Milani è stato convocato nella Nazionale azzurra: il suo bilancio è di 115 partite, 38 gol e 33 assist. Un atleta di spicco nel panorama hockeistico italiano di quel periodo. Tra le sue esperienze con l’Italia, la partecipazione alle Olimpiadi di Sarajevo nel 1984 oltre che a varie rassegne mondiali. La sua scomparsa a Thunder Bay, la località dell’Ontario in cui era nato, lo scorso 29 dicembre.

Per questo lutto nell’hockey parole di cordoglio nel suo ricordo sono state espresse dall’Hockey Como e dalla Federazione italiana sport ghiaccio. “Ho avuto il piacere di giocare assieme a lui ad Asiago – ricorda il presidente della Fisg, Andrea Gios – Quando io mi affacciavo in prima squadra. Assieme a Dave Tomassoni e a Tom Ross formò quella che chiamavamo “la banda dei 3 Tom”: contribuirono in maniera determinate alla nostra crescita. Da avversario lo ricordo soprattutto per la sconfitta nella finale-scudetto del 1986 quando lui militava nel Merano”.