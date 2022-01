Il sindaco di Laglio, Roberto Pozzi lancia un allarme che però richiama un problema generale: “la carenza di medici di famiglia“. Lo sfogo del primo cittadino contro la situazione in cui versa il sistema sanitario locale, è apparso ieri sera su Facebook. Dal 10 gennaio infatti, tutti i pazienti del comune di Laglio e circa 600 di quello di Moltrasio, non potranno più contare sulle cure del medico di medicina generale.

“Il medico di medicina generale o medico di famiglia di antica memoria è il presidio sanitario più vicino ai cittadini. Importante filtro socio-assistenziale prima di accedere alle strutture ospedaliere” scrive Pozzi. “Purtroppo per una programmazione errata o una mancata scelta di questa disciplina da parte dei medici specializzandi o tutte e due le cose assieme, assistiamo oggi alla carenza di questa figura professionale così importante per la salute dei cittadini”.

Il sindaco di Laglio sottolinea che il problema interessa specialmente i Comuni di Moltrasio, Carate Urio, Laglio e Brienno. “Dal 10 gennaio in tale ambito opereranno solo due medici: la dott.ssa Guanziroli, che come specializzanda potrà avere solo 650 assistiti ed eserciterà solo presso l’ambulatorio di Moltrasio e il dott. Carlo Maria Rezzani. Il dott. Rezzani potrà contare, in accordo con ASST LARIANA di ATS INSUBRIA, sulla collaborazione del dott. Alfredo Maggi che “per amor di Patria” o meglio sarebbe “di Laglio” lo sostituirà presso l’ambulatorio di Laglio”.