Scontro auto-moto. Grave incidente attorno alle 18 a Grandate, sulla strada statale dei Giovi. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù, un’auto e una moto si sono scontrate. Un impatto violento, nel quale il motociclista, un giovane di 19 anni, ha riportato ferite e traumi seri. Per i soccorsi sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Croce Verde di Fino. Il 19enne è stato portato in ospedale in condizioni serie. Accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dell’incidente. Ripercussioni sul traffico per le operazioni di soccorso e i rilievi.

