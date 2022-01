Scuola, al via le iscrizioni online 2022-2023, necessarie le credenziali digitali per accedere al sistema. Mentre il mondo della scuola si interroga sulle modalità di rientro in classe dopo la pausa natalizia e per scongiurare il pericolo contagi dall’altra partono da oggi le iscrizioni nuovo anno scolastico 2022-2023.

Come effettuare l’iscrizione online

Da questa mattina infatti è operativa la piattaforma del ministero dell’Istruzione dedicata alle iscrizioni online. Per effettuare la domanda è possibile collegarsi al sito istruzione.it/iscrizionionline per registrarsi e iscrivere i bambini e ragazzi al primo anno di ogni segmento scolastico: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. L’iscrizione online si può effettuare sulla piattaforma ministeriale fino alle 20 del venerdì 28 gennaio.

Da quest’anno infatti per accedere al servizio dell’iscrizioni online è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione.

Iscrizioni online, la situazione a Como

“Al momento la situazione è sotto controllo – spiega Valentina Grohovaz, dirigente dell’Istituto comprensivo “Como centro” – Per chi non fosse in grado di effettuare l’iscrizione restano a disposizione i nostri uffici dove è possibile prenotare un appuntamento ed essere seguito nelle diverse procedure online. Si tratta di un servizio attivo oramai da diversi anni e disponibile per le famiglie”.

