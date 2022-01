Il consiglio comunale di Como resta online. La decisione è stata presa alla luce dell’aumento dei contagi Covid.

La presidente dell’assemblea cittadina Anna Veronelli assieme ai capigruppo delle diverse forze politiche ha dunque deciso di proseguire con le riunioni a distanza, in streaming e con la possibilità per i cittadini di seguire il consiglio attraverso il canale YouTube di Palazzo Cernezzi.

“Abbiamo deciso di riattivare la licenza per i consigli a distanza considerata l’imprevista e vertiginosa ripresa dei contagi”, spiega la presidente Veronelli.

Nei mesi scorsi la richiesta di tornare a svolgere i consigli comunali di Como in presenza dopo mesi a distanza online era arrivata da un’ampia parte dell’opposizione comunale. Richiesta inseguito accolta. Poco prima infatti della pausa per le festività natalizie Veronelli aveva infatti comunicato all’assemblea cittadina che a partire da gennaio il consiglio sarebbe tornato a riunirsi in presenza. L’impennata di contagi ha però nuovamente fermato tutto.

Il consiglio comunale di Como resta dunque online. La prima seduta del nuovo anno convocata per lunedì 10 gennaio alle 20 online.