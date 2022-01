Il Covid taglia le corse di treni e battelli. L’assenza del personale dovuta ai numerosi casi positivi ha creato disagi al trasporto ferroviario lombardo: 180 le assenza per positività al Covid-19 o quarantene fra macchinisti e capitreno, ridotto il 12% delle corse diurne e su tutte le linee soppresse le corse in circolazione fra le 23.30 e le 5.

Sospeso per oggi il servizio sulle linee S10 e S40

Caos e disagi nella giornata di oggi per quanti si sono dovuti spostare da e per Como con il treno. Trenord ha informato i viaggiatori che sulle linee S10 Como-Mendrisio e S40 Como-Mendrisio-Varese “l’intero servizio non sarà effettuato”. La diffusione dei contagi, per la prima volta dall’inizio della pandemia, sta incidendo fortemente sul servizio. Da lunedì 10 gennaio inoltre il servizio ferroviario lombardo sarà parzialmente rimodulato con la soppressione totale o parziale di circa 350 corse sul totale di oltre 2170 programmate.

I dettagli sulle modifiche in vigore fino a domenica 16 gennaio

S1 Saronno-Milano-Lodi: i treni circoleranno fra Milano Bovisa e Lodi. Per spostarsi tra Milano Bovisa e Saronno, i passeggeri potranno utilizzare le corse della linea S3 Saronno-Bovisa-Milano Cadorna o delle linee regionali che partono e arrivano a Milano Cadorna.

S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo: il servizio sarà sospeso; i clienti potranno utilizzare i treni della linea S4 Camnago-Milano Bovisa-Milano Cadorna fino a Milano Bovisa, collegata a Milano Rogoredo dalle corse delle linee S13 Milano Bovisa-Pavia e S1 Milano Bovisa-Lodi.

S9 Saronno-Seregno-Albairate: sulla linea circolerà in ogni direzione un treno ogni ora, anziché ogni 30 minuti.

S11 Rho-Milano-Como-Chiasso: i treni circoleranno fra Milano Porta Garibaldi e Chiasso. Il collegamento fra Milano Porta Garibaldi e Rho sarà garantito dalle corse delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Pioltello.

Malpensa Express: il collegamento Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto avrà una corsa ogni ora per direzione (al minuto .27 da Cadorna e .26 da Malpensa T1), anziché ogni 30 minuti. Continueranno a circolare ogni 30 minuti le corse che collegano lo scalo aeroportuale con Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale.

S40 Como-Mendrisio-Varese: il servizio sulla linea transfrontaliera effettuata da treni TILO sarà sospeso. I viaggiatori potranno utilizzare le corse delle linee TILO S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como San Giovanni e S50 Biasca-Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa.

Il Covid taglia le corse dei battelli

Il Covid taglia le corse anche dei battelli. Stessa situazione anche per la navigazione. “L’azienda registra assenze per positività a Covid-19 o quarantene fra il personale imbarcato e di terra e la diffusione dei contagi che sta incidendo fortemente sul servizio”, si legge sul sito della Navigazionelaghi.

La Navigazione lago di Como consiglia ai passeggeri di consultare App e sito web aziendale, su cui verranno anticipate le modifiche al servizio”.