No vax, il consigliere Lissi all’attacco. “Siamo noi sanitari a dover scendere in piazza contro i no vax e urlare contro lo sfacelo che si sta compiendo”. E’ lo sfogo che Patrizia Lissi, consigliere comunale comasco del Pd – nonchè infermiera all’ospedale Sant’Anna – ha affidato ai social.

“Lavorare, curare i no vax è veramente molto dura Sentire le loro frasi, le loro motivazioni è intollerabile”, continua Lissi. Il consigliere usa parole dure contro coloro che non si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid. Lissi punta il dito anche contro la politica sanitaria regionale. “Non è scontato che un paese ti curi gratuitamente – scrive ancora sui social – Non importa se nei pronto soccorso ci sono persone con altre patologie che aspettano il posto letto da giorni perché le liste d’ attesa sono diventate lunghissime. Ricordo – scrive Lissi – che Regione Lombardia negli ultimi anni ha cancellato 22.000 posti letto”. Poi aggiunge: “A tutti coloro che hanno strumentalizzato, aumentando la confusione pur legittima e a chi parla perché deve aprire la bocca, a tutti questi auguro tante notti insonni”.

Infine un invito a tutti, una regola chiara e semplice per scongiurare il rischio contagio: “Mascherine ffp2, distanziamento e igienizzazione”.

