Pullman in fiamme nel deposito di via Asiago. Dopo l’incendio di ieri mattina a Cantù (QUI l’approfondimento) di un pullman, anche ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti per il medesimo problema nell’autorimessa Asf alle porte della città. In questo secondo caso, l’autista di un mezzo al rientro si è accorto di una perdita di gasolio: appena varcato il cancello il motore ha preso fuoco. Subito il personale Asf è intervenuto per tentare di bloccare l’incendio del pullman in fiamme. Poi, con l’arrivo dei vigili del fuoco l’opera di spegnimento è terminata. I pompieri hanno anche ripulito il manto di via Asiago dal gasolio sparso sulla carreggiata per mettere in sicurezza la strada che collega la periferia di Como a Maslianico e al confine con la Svizzera.

Nella notte, invece, i vigili del fuoco di distaccamento di Erba hanno supportato i colleghi del comando di Lecco per spegnere l’incendio di un pontile a Casletto di Rogeno, località sulle rive del Lago di Pusiano. Fiamme innestate, molto probabilmente, da fuochi d’artificio e comunque da botti. L’intervento si è svolto alle 2.30.

