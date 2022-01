Albese attende Talmassons al PalaFrancescucci. Sfida di vertice per la Tecnoteam, la formazione comasca di serie A2 di pallavolo femminile. Le lariane domenica alle 17 ricevono a Casnate con Bernate la squadra friulana. Il Talmassons guida la classifica del girone B a quota 29 punti alla pari con il Pinerolo. Le neopromosse comasche sono quinte, a quota 16 punti.

Per la circostanza la Tecnoteam Albese ha deciso di confermare i prezzi delle precedenti gare del girone di andata per il match di domenica prossima. I costi: 8 euro per il biglietto intero, 5 per i ridotti (12-16 anni ed Over65). Previste anche agevolazioni per le famiglie. Nessuna prenotazione on-line, i tagliandi si potranno acquistare alle casse del palazzetto dalle ore 15.30.

L’accesso sarà,sempre nelle disposizioni del Decreto Legge del Governo, del 35% della intera capienza dell’impianto di Casnate (2.000 posti a pieno regime). Ovviamente l’ingresso al palazzetto sarà con le recenti indicazioni per gli impianti sportivi al chiuso. Gli spettatori dovranno indossare mascherine FFP2 e mostrare il super green pass.

Albese attende Talmassons. L’aspettativa è grande anche per l’allenatore Cristiano Mucciolo: “Siamo fermi da un mese e questa è una incognita. Per la problematica del Covid abbiamo avuto problemi negli allenamenti. Non siamo al top della forma, siamo in una fase di ricostruzione, ma in casa abbiamo sempre fatto bene. Vogliamo provare a fare lo stesso con il Talmassons”.

