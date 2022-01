Colombo quarto uomo in Torino-Fiorentina. Questa mattina la designazione degli arbitri in vista della seconda giornata del campionato di serie A di calcio. Il direttore di gara comasco Andrea Colombo domenica 9 gennaio sarà allo stadio Olimpico Grande Torino per il match fra granata e toscani. Un match su cui incombe però la problematica del Covid. Il Torino, infatti, è in quarantena. L’Asl del capoluogo piemontese ha preso questa decisione per l’intero staff e tutta la prima squadra. La formazione di Ivan Juric ieri ha saltato la trasferta di Bergamo con l’Atalanta.

C’è anche l’ipotesi che contro i viola possa essere schierata la Primavera.

Colombo, peraltro, tornerebbe nello stadio in cui ha esordito in serie A come arbitro. Il fischietto della sezione Aia di Como ha infatti diretto lo scorso 2 dicembre la sfida fra Torino ed Empoli, terminata con il punteggio di 2-2.

L’incontro di domenica che vedrà Colombo quarto uomo sarà arbitrato da Livio Marinelli di Tivoli, maresciallo dell’Esercito Italiano che ha anche partecipato ad una missione di pace in Afghanistan.

Per quanto riguarda i match-clou della seconda giornata, Davide Massa di Imperia dirigerà Roma-Juventus, mentre Luca Pairetto sarà a San Siro per Inter-Lazio.

QUI La pagina dedicata allo sport sul nostro sito