Irregolare dal 2014, con due provvedimenti di espulsione alle spalle, un tunisino di 38 anni è stato fermato dalla polizia a Como in via Garibaldi. Gli agenti delle volanti sono intervenuti ieri sera, perché era stato segnalato un uomo, visibilmente alterato dall’alcol, che infastidiva i passanti.

I poliziotti hanno controllato l’immigrato e lo hanno poi denunciato per ubriachezza molesta e per non aver rispettato l’ordine di espulsione.