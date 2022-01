La Libertas torna in campo contro Ortona. Dopo che lo scorso 2 gennaio i canturini non hanno affrontato Cuneo per problematiche legare al Covid, la squadra è ora pronta a ripartire. Torna dunque il campionato di serie A2 maschile di volley con l’incontro interno con gli abruzzesi dell’Ortona. Appuntamento domani alle 18 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. La sfida è valida per la seconda giornata di ritorno.

Nei giorni scorsi, a poche ore dal brindisi di Capodanno, il club brianzolo ha tra l’altro annunciato un nuovo acquisto. Il presidente Ambrogio Molteni ha infatti ingaggiato il 25enne centrale Alessandro Frattini.

Coach Matteo Battocchio, allenatore della Libertas, presenta così la sfida. “La Sieco Service Ortona è una squadra che ha ritrovato brillantezza di gioco ed entusiasmo dopo un inizio non semplice, come dimostrano le ultime due vittorie consecutive con Mondovì e Brescia. Si tratta di una squadra molto importante sia a muro che al servizio e ha una diagonale di tutto rispetto, oltre ad una serie di giocatori molto validi”.

“Non è l’avversario più comodo da trovare in questo momento – aggiunge il tecnico dei brianzoli – anche al netto delle nostre incertezze sulla formazione da schierare. In ogni caso chiunque scenderà in campo dovrà essere pronto a dare battaglia e a portare il suo contributo: il momento generale non è facile, ed è giusto secondo me provare a godere delle possibilità che ci vengono date per giocare e metterci in mostra”.

