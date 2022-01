Seconda fase del campionato per l’Hockey Como. La formazione lariana da domenica è impegnata nel cosiddetto Qualification Round del campionato Italian Hockey League, la serie cadetta per questa disciplina. Nella regular season l’Hockey Como ha terminato al sesto posto. Con alcune gare saltate per l’emergenza Covid, per stabilire la classifica definitiva è stata utilizzata la media punti. A pesare sul piazzamento dei lariani, anche la sconfitta a tavolino nell’incontro con l’Alleghe. Un match che i biancoazzurri allenati da Massimo Da Rin non hanno disputato per una serie di positività registrate nella squadra.

I primi cinque (Valdifiemme, Caldaro, Unterland Cavaliers, Alleghe e Pergine) giocheranno in un girone che determinerà il loro piazzamento nel tabellone dei playoff finali. Le rimanenti compagini (Como, Dobbiaco, Varese, Falcons Bressanone e Appiano) si contenderanno i tre posti rimanenti nei playoff. Questa dunque la seconda fase del campionato. Il primo incontro della formazione lariana è fissato per domenica: l’Hockey Como sarà impegnato in trasferta a Bressanone contro i Falcons.

Oltre al finale del torneo Ihl, si conosce anche la griglia della Coppa Italia. Il 18 gennaio nel primo turno il Como affronterà ad Egna, in Alto Adige, gli Unterland Cavaliers.

