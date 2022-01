Salta la trasferta in Calabria della Briantea84. La squadra campione d’Italia di basket in carrozzina era attesa per domani, sabato 8 gennaio, al ritorno in campionato dopo una lunga pausa. Ma a causa di una serie di positività rilevate nella formazione di Reggio Calabria, si è optato per il rinvio della sfida.

I canturini hanno disputato l’ultimo match ufficiale il 21 novembre, la finale della Supercoppa Italiana conquistata contro Santo Stefano Avis. La terza (e ultima, fin qui) giornata di campionato si era svolta invece la settimana precedente: il 13 novembre a Meda la UnipolSai aveva vinto con Porto Torres. Nel mese di dicembre lo stop del campionato è stato dettato dall’Europeo di Madrid che ha visto la Nazionale Italiana conquistare un posto per il prossimo Mondiale a Dubai.

Ora si tratta di capire quando sarà recuperata la trasferta con Reggio Calabria. Il calendario – a meno di eventuali variazioni – propone poi per sabato 15 gennaio l’impegno contro il Padova Millennium Basket (la partita sarà alle 20.30, già aperta la prenotazione dei posti, raggiungibile sul sito del club comasco).

Domenica, invece, è il giorno del ritorno al PalaMeda per la formazione junior della UnipolSai Briantea84 Cantù. Seconda giornata di campionato Uisp (Unione Italiana Sport per Tutti) e già possibilità di rivincita contro Asdre Reggio Emilia. I canturini sono stati sconfitti nel confronto di esordio (54-42 il 5 dicembre). La palla a due è in programma alle ore 15.





QUI la pagina con le notizie di sport del nostro sito