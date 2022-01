Raddoppia l’offerta di tamponi anti Covid dell’Asst Lariana. A partire da oggi saranno infatti garantiti ogni settimana 10mila tamponi. La riorganizzazione è stata effettuata sulla base della disponibilità del personale sanitario che può essere dedicato a tale attività.

Offerta punti tampone sul territorio

Punto Tampone di Como in via Napoleona: apertura dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30

Punto Tampone di Cantù in via Martiri di Nassirya: apertura dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30, il sabato e la domenica dalle 8 alle 13

Punto Tampone di Menaggio (all’interno del parco dell’ospedale): apertura dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12

Punto Tampone di Olgiate Comasco (nella piazza del Mercato): apertura il martedì dalle 14.30 alle 16.30

In tutti i punti tampone il test viene eseguito dal personale in modalità drive-through e pertanto è obbligatorio presentarsi in auto, muniti di mascherina.

Stante le attuali indicazioni di Regione Lombardia, l’accesso ai Punti Tampone di Asst Lariana è regolato dalle seguenti disposizioni.

Ulteriori indicazioni

Chi può accedere ai Punti Tampone

Sintomatici

→con prenotazione di ATS

→con prenotazione del Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, Medico Continuità Assistenziale

→con ricetta del Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, Medico Continuità Assistenziale

Fine isolamento (guarigione)

→con prenotazione di ATS

→con prenotazione del Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, Medico Continuità Assistenziale

→con il provvedimento di isolamento inviato da ATS

Rientro dall’estero

→con prenotazione di ATS

→con il provvedimento di disposizione di quarantena rilasciata da ATS.

Autopresentazione: essendo consentita l’autopresentazione nelle modalità sopra specificate, va da sé che si possano creare code ai Punti Tampone perché tali soggetti risultano aggiuntivi rispetto a quelli già prenotati e perché i loro dati vanno registrati sul momento.



Farmacie

Fine quarantena per i contatti stretti: Per la fine della quarantena dei contatti stretti va effettuato un tampone antigenico in farmacia.

Fine isolamento Per la fine dell’isolamento può essere effettuato anche un test antigenico in farmacia.

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta potranno erogare la somministrazione del tampone (consegnati da Ats) anche nei propri studi o in sede esterna; in via prioritaria ai pazienti sintomatici, per la fine isolamento. Il medico o il pediatra possono altresì prenotare per il paziente il test attraverso i sistemi informativi regionali o di Ats; in caso di mancata disponibilità di slot potrà emettere una ricetta che il paziente presenterà al Punto Tampone

Test antigenici rapidi (non autosomministrati)

Tutti i test antigenici rapidi (non autosomministrati) con esito positivo non devono essere confermati da un tampone molecolare e pertanto il paziente è da subito considerato “caso accertato”.

