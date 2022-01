Nuovo aumento dell’incidenza dei contagi in Italia e nella provincia di Como. Un parametro che viene costantemente monitorato dalla Fondazione Gimbe.

Secondo le ultime rilevazioni degli esperti, nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio in tutte le Regioni d’Italia si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi di Covid-19, con percentuali che vanno dal 66,8% della Liguria e arrivo al 423,9% dell’Abruzzo. In 63 Province l’incidenza supera i 1.000 casi per 100.000 abitanti. E in questa fascia rientra anche la provincia di Como, con circa 2mila casi ogni centomila abitanti. In Lombardia, peggio di Como fanno Lodi (2.747 casi ogni 100mila abitanti), Monza e Brianza (2.677 casi), Milano (2.538 casi), Pavia (2.235 casi) e Varese (2.049 casi). Como ha esattamente 2.005 casi ogni 100mila abitanti.