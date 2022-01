Mentre si profila uno scontro tra il Governo e la regione Campania – il governatore De Luca ha rinviato l’apertura di elementi e medie – gli psicologi invitano a considerare molto attentamente l’ipotesi di tornare in didattica a distanza (Dad).

Ipotesi, al momento, esclusa in Lombardia, nonostante non manchino gli appelli in questo senso. Chi propone lo slittamento della campanella reputa troppo pericoloso, in termini di contagi, riaprire lunedì le aule.

Sotto il profilo pedagogico, secondo l’Ordine degli Psicologi il ritorno in didattica a distanza sarebbe da evitare. “Rispetto le differenti posizioni di chi auspica un ritorno alla DAD – spiega David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi -. Tuttavia sottolineo le esigenze anche di natura psicologica degli studenti. I ragazzi hanno necessità di vivere la scuola in presenza, a contatto con docenti e compagni. Lo stravolgimento della quotidianità e la mancata frequentazione dell’ambiente scolastico creano un disagio sempre più diffuso”.