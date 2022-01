Skipass gratuito ai bambini dai 5 agli 11 anni vaccinati. Per loro la possibilità di sciare gratuitamente ai Piani di Bobbio, nel Lecchese. L’incentivo scatta da lunedì 10 gennaio. Per un mese, i piccoli sciatori che abbiano ricevuto almeno la prima dose di vaccino e dunque in possesso del green pass, riceveranno in regalo uno skipass giornaliero.

L’iniziativa dello skipass gratuito ai bambini è stata pensata per incentivare lo sci e al contempo promuovere la campagna vaccinale.

Il biglietto omaggio può essere ritirato a Barzio o sul versante bergamasco di Valtorta. E’ sufficiente presentarsi in biglietteria e mostrare il green pass, insieme al documento di identità del bambino. La promozione non è valida per grupp, i ma solo per bambini accompagnati in biglietteria dai propri genitori. E’ possibile aderire all’iniziativa una sola volta dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022.

PIANI DI BOBBIO: QUI il sito ufficiale della stazione sciistica che si trova in provincia di Lecco. Domenica 9 gennaio gli impianti saranno aperti dalle 8 alle 16.30. La chiusura della cabinovia di Barzio sarà alle 17. Il comprensorio Piani di Bobbio Valtorta comprende un totale di 13 piste aperte in alta stagione e 10 impianti.

CENTRO TAMPONI VIA CASTELNUOVO: Lunedì l’apertura. QUI le informazioni